Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Dank Zeugenhinweis Trunkenheitsfahrt verhindert

Warendorf (ots)

Aufmerksame Zeugen in Beckum meldeten sich Mittwochabend (16.09.2020, 20.10 Uhr) bei der Polizei und gaben Hinweise zu einem betrunkenem Autofahrer. Dieser sei erst in einem Discounter an der Breslauer Straße in Beckum einkaufen gewesen und hätte dann mit seinem Auto weiterfahren wollen. Die Zeugen konnten ihn daran hindern. Der Betrunkene verließ den Parkplatz daraufhin zu Fuß, Polizisten konnten ihn wenig später in der Nähe antreffen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Kolleginnen und Kollegen außerdem fest, dass dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen wurde.

