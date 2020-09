Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unfall zweier Pkw

Warendorf (ots)

Mittwochabend (17.09.2020, circa 17.50 Uhr) hielt ein 53-jähriger Kölner sein Auto am rechten Fahrbahnrand der Beckumer Straße (B 58) stadteinwärts in Ahlen. Zeitgleich fuhr ein 54-jähriger Gronauer auf der B 58 in Richtung Ahlen. Aus ungeklärter Ursache kam der Gronauer in seinem Pkw von der Straße nach rechts ab und stieß hier mit dem Auto des 53-Jährigen zusammen. Rettungskräfte brachten beide Männer in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

