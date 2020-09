Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pkw aus Carport gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte stahlen in der Nacht von Dienstag (15.09.2020) auf Mittwoch (16.09.2020) einen Pkw aus einem Carport an der Zeppelinstraße in Ahlen. Der Besitzer hatte den Wagen mit der Fahrzeugfront zur Straße hin auf die Abstellfläche des Carports geparkt. Der oder die Täter verschafften sich unbemerkt Zugang zu dem Auto und fuhren in unbekannte Richtung. Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen Audi S8 Plus mit dem amtlichen Kennzeichen: WAF-AW 228. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen oder hat das gestohlene Auto gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

