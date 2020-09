Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Auto auf Parkplatz angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat Mittwochmittag (16.09.2020) zwischen 12.20 Uhr und 12.40 Uhr den schwarzen VW eines Warendorfers beschädigt. Das Auto parkte auf dem Parkplatz eines Discounters an der Freckenhorster Straße in Warendorf. An der rechten Fahrzeugseite entstand ein fast 1 Meter langer Kratzer. Wer hat das beteiligte Unfallfahrzeug gesehen oder kann Angaben zu dem Zusammenstoß machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell