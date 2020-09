Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Fußgängerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Montagabend (14.09.2020, circa 20.20 Uhr) fuhr eine 61-jährige Frau aus Ostbevern in ihrem Pkw auf der Ostbevener Straße in Telgte Richtung Emstor. Auf Höhe eines Discounters stieß sie mit einer 39-jährigen Fußgängerin zusammen, die die Straße über eine Ampel von rechts nach links überquerte. Bei dem Unfall verletzte sich die Fußgängerin schwer, sie wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Münster gebracht. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

