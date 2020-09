Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Schwere Verletzungen zog sich eine 39-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Montag, den 14.09.2020, in Telgte ereignete. Um 20.22 Uhr befuhr eine 61-jährige Ostbeveranerin mit ihrem Pkw die Ostbeverner Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe eines Supermarktes kam es zur Kollision mit der 39-Jährigen, die dort die Straße an einer Fußgängerampel überqueren wollte. Rettungskräfte brachten die schwerverletzte Telgterin in ein nahgelegenes Krankenhaus. Die Polizei sperrte die Ostbeverner Straße für die Dauer der Unfallaufnahme komplett ab. Es entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.

