Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 14.9.2020 kam es gegen 11.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Baseler Straße in Wadersloh. Ein 64-jähriger Rennradfahrer war auf einer unbenannten Straße unterwegs und bog auf die Baseler Straße ab. Dabei stieß der Rietberger mit dem Auto eines 42-jährigen Wadersloher zusammen, der auf der Baseler Straße in Richtung Wadersloh fuhr. Der 64-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf 2.400 Euro geschätzt.

