Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Fahrradfahrer flüchtete vor Polizei

Warendorf (ots)

Am Samstag, 12.9.2020, 6.50 Uhr wollten Polizisten einen Fahrradfahrer kontrollieren, der den Industrieweg in Sendenhorst befuhr. Als der Mann anhielt, stiegen die Beamten aus dem Streifenwagen aus. Der 33-Jährige drehte in dem Moment sein Fahrrad um und wollte in Richtung der Straße Osttor flüchten. Ein Beamter verhinderte die Flucht, indem er den Ahlener vom Fahrrad stieß. Im Verlauf der Kontrolle antwortete der 33-Jährige nicht auf die Fragen der Polizisten und weigerte sich seinen Mund zu öffnen. Das sollte er tun, weil seine Wangen auffällig dick waren. Der Mann versuchte sich mehrfach aus dem Griff des ihn festhaltenden Polizisten loszureißen und zu fliehen. Der Ahlener wurde gefesselt und einen Beamten gelang es, seinen Mund zu öffnen. Daraus zog er ein Päckchen Taschentücher, in dem sich einige Gramm Rauschgift befanden. Dieses stellten die Einsatzkräfte sicher und leiteten gegen den Ahlener ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell