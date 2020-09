Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeugenangaben führten zu Unfallverursacher

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 13.9.2020 kam es zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr auf der Pommernstraße in Ahlen zu einer Verkehrsunfallflucht. Angaben von Zeugen führten auf die Spur eines 49-Jährigen. Dieser wurde dabei gesehen, wie er einen Transporter fuhr. An diesem sowie dem beschädigten Pkw befanden sich übereinstimmende Unfallspuren. Da der Ahlener alkoholisiert war, wurden ihm Blutproben entnommen.

