Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. 51-Jähriger mit gestohlenem Fahrrad unterwegs

Warendorf (ots)

Polizeibeamte erwischten Samstagabend (12.09.2020, 23.00 Uhr) einen Fahrraddieb auf frischer Tat. Die Streifenwagenbesatzung war Richtung Hammer Straße/Konrad-Adenauer-Ring unterwegs, als ihr der Täter auf dem Mühlenweg in Beckum auffiel. Dieser trug ein Fahrrad. Die Beamten hielten den 51-Jährigen an und befragten ihn. Der Beckumer antwortete, dass er das Fahrrad abgeschlossen im Westpark gefunden habe und es auch nicht seines sei. Weitere Aussagen machte er nicht. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Trekkingrad der Marke Blackshox. Wem gehört das Fahrrad? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

