Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Frische angepflanzte Bäume beschädigt

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen knickten mehr als ein Dutzend frisch gepflanzte Bäume an einem neu angelegten Fußweg im Gewerbegebiet Obere Brede in Beckum ab. Die Tatzeit lässt sich nicht genau eingrenzen, liegt jedoch vor Samstag, 12.9.2020,12.00 Uhr. Wer kann Angaben zu der Sachbeschädigung oder möglichen Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

