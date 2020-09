Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Heranwachsender beleidigte Polizisten

Warendorf (ots)

Am Freitag, 11.9.2020 kam es gegen 23.45 Uhr zu Streitigkeiten zwischen Bewohnern einer kommunalen Unterkunft an der Straße Im Orkotten in Telgte und einer Personengruppe. Als Polizisten eine flüchtende Gruppe vor einem Discounter kontrollieren wollte, trat ein 19-Jähriger in aggressiver Art an den Streifenwagen. Der Münsteraner kam den Forderungen der Beamten Abstand zu halten nicht nach und stieß die Polizisten leicht zurück. Des Weiteren beleidigte er die Einsatzkräfte mehrfach und bespuckte den Streifenwagen. Als der Heranwachsende die Tür des Fahrzeugs öffnen wollte und aggressiv auf einen Beamten zuging, setzte dieser das angedrohte Pfefferspray ein. Anschließend brachten die Einsatzkräfte den 19-Jährigen zu Boden, fesselten den stark Alkoholisierten und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten für mehrere Stunden in Gewahrsam.

