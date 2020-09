Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Müssingen. Roller-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Schwer verletzt wurde eine 17-jährige Rollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag, den 12.09.2020, um 22.26 Uhr, in Müssingen ereignete. Die aus Everswinkel stammende Jugendliche befuhr mit ihrem Kleinkraftrad die Einener Straße aus Einen kommend in Fahrtrichtung Müssingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte die 17-Jährige circa 150 Meter vor der B64 mit einem rechtsseitig geparkten Pkw. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten sie in ein nahgelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell