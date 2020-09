Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, den 11.09.2020, um 15.45 Uhr, ereignete sich in Ostbevern ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Pedelec-Fahrer. Ein 40-jähriger Telgter befuhr mit seinem Pkw eine unbenannte Straße in der Bauernschaft Überwasser. Beim Einfahren in einen Kreuzungsbereich kollidierte er mit einem von rechts kommenden, 77-jährigen Pedelec-Fahrer. Der aus Warendorf stammende Zweiradfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahgelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 10000 Euro.

