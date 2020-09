Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Tatverdächtige Ladendiebe in Untersuchungshaft - Ergänzung der Pressemitteilung vom 11.9.2020, 12:55 Uhr

Warendorf (ots)

Die tatverdächtigen Ladendiebe, die am Donnerstag,10.9.2020 in Oelde festgenommen wurden, befinden sich in Untersuchungshaft. Der Richter am Amtsgericht Beckum folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Münster und erließ gegen die vier Georgier Haftbefehl wegen Fluchtgefahr.

