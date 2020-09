Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Senior festgehalten und Geld geraubt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 11.9.2020 sprach eine unbekannte schlanke Frau gegen 8.20 Uhr einen 77-Jährigen auf der Straße Nordwall in Beckum an, hielt ihm einen Zettel vor und bat um eine Spende. Als der Beckumer das Reißverschlussfach seiner Umhängetasche öffnete um fünf Euro herauszuholen, hielt ihm die kräftigere Begleiterin der Unbekannten von hinten die Arme fest. Dann griff eine der Frauen in die Tasche und stahl daraus sein Bargeld. Anschließend fuhr ein blauer Audi Avant aus Richtung Westwall mit vermutlich spanischem Kennzeichen vor, in dem zwei Männer saßen. Die Tatverdächtigen stiegen in das Auto. Anschließend fuhr der Fahrer entgegen der dortigen Einbahnstraße in Richtung Ostwall.

Die Frauen werden auf 20 bis 30 Jahre alt geschätzt, sind etwa 1,60 Meter groß, haben lange, dunkle Haare und trugen beide eine dunkle Hose mit einem weißen Oberteil. Beiden wirkten vom Erscheinungsbild eher südländisch.

Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu dem blauen Auto oder den Verdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell