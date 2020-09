Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Warendorf (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster wird die Polizei vier tatverdächtige Ladendiebe einem Amtsrichter in Beckum vorführen.

Das Quartett steht im Verdacht, am Donnerstag, 10.09.2020 gegen 13.50 Uhr gemeinsam einen Ladendiebstahl in einem Discounter an der Lindenstraße in Oelde begangen zu haben. Einem Angestellten fielen drei Männer in dem Ladenlokal auf, die sich verdächtig verhielten. Dann beobachtete er, wie einer von ihnen mit einer gefüllten Tasche des Geschäfts dieses verließ und in einen blauen Audi stieg. In dem Fahrzeug saßen nun vier Personen, drei von ihnen sollen zuvor in dem Discounter gewesen sein. Der Zeuge machte der Polizei gegenüber noch Angaben zu dem Kennzeichen, welches an dem Audi angebracht war.

Während der polizeilichen Fahndung nach dem blauen Audi kam dieses einer Streifenwagenbesatzung auf der Straße In der Geist entgegen. Der Fahrer konnte das Polizeifahrzeug querstellen und die Verdächtigen an der Weiterfahrt hindern. Die Beamten nahmen die Männer vorläufig fest und durchsuchten deren Pkw. Dabei fanden sie zwei Taschen, gefüllt mit Lebensmitteln aus dem Discounter sowie mehreren Stangen Zigaretten. Das von den Tatverdächtigen benutzte Fahrzeug war zwar mit Kennzeichen versehen, die ursprünglich zu einem Opel gehörten, aber offensichtlich nicht zugelassen. Sowohl das mutmaßliche Diebesgut sowie der Pkw wurden von den Einsatzkräften sichergestellt.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um Georgier im Alter von 23 bis 30 Jahren, die in Chemnitz und Schneeberg gemeldet sind.

