Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Motorradfahrer bei Alleinunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 10.09.2020 verletzte sich ein Kleinkraftradfahrer gegen 15.35 Uhr bei einem Alleinunfall auf der Winkelstraße in Wadersloh. Der 17-Jährige verlor in einer Kurve auf der Strecke zwischen Wadersloh und Diestedde die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Wadersloher zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

