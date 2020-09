Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Frau stürzte und verletzte sich schwer

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 10.09.2020 stürzte eine Pedelecfahrerin gegen 22.50 Uhr als sie in Ahlen von der Dolberger Straße auf den Fahrradweg wechseln wollte und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Ahlenerin zu stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde ihr auch eine Blutprobe entnommen, da Polizisten bei der Verkehrsunfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt hatten.

