Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Drogenvortest nach Auffahrunfall war positiv

Warendorf (ots)

Ein Drogenvortest, den ein 23-Jähriger nach einem Unfall am Donnerstag, 10.9.2020, 18.50 Uhr in Ahlen freiwillig durchführte war positiv. Der Heessener fuhr zuvor auf das Auto eines 28-Jährigen auf, da Fußgänger an einer Querungshilfe die Warendorfer Straße überquerten. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten Polizisten bei dem jungen Mann körperliche Auffälligkeiten fest, die auf einen Drogenkonsum hinwiesen. Des Weiteren ergaben sich Unstimmigkeiten hinsichtlich seines Führerscheins. Daher stellten die Beamten diesen sicher, ließen dem 23-Jährigen eine Blutprobe entnehmen und untersagten ihm die Nutzung von Kraftfahrzeugen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell