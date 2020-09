Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Unter Alkoholeinfluss von der Straße abgekommen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 10.9.2020 kam eine Autofahrerin gegen 18.00 Uhr von der Telgter Straße in Sendenhorst ab und rutschte mit dem Pkw in den angrenzenden Graben. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass die 44-Jährige alkoholisiert war. Das bestätigte auch der Atemalkoholtest, den die Sendenhorsterin freiwillig durchführte. Die Beamten nahmen die Frau mit, ließen ihr eine Blutprobe entnehmen und stellten ihren Führerschein sicher.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell