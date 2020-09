Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Couragierte Passanten hielten Tatverdächtigen fest

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 10.09.2020 gegen 17.25 Uhr entwendete ein 42-Jähriger auf der Kappellenstraße in Telgte die Handtasche einer Frau. Die 40-Jährige saß im Terrassenbereich eines Cafés und hatte ihre Handtasche hinter sich auf ihrem Stuhl platziert. Der Tatverdächtige fuhr mit seinem Fahrrad an dem Sitzplatz der Ostbeveranerin vorbei, griff sich die Tasche und flüchtete. Passanten griffen ein, stellten den Telgter und hielten diesen bis zum Eintreffen von Polizeibeamten fest. Des Weiteren hatte ein Zeuge beobachtet, wie der Mann Gegenstände hinter einen Blumentopf versteckt hatte. Als die Beamten an der Stelle nachsahen, fanden sie mehrere Messer, ein Pfefferspray und eine Flasche mit Ammoniak. Die Polizisten stellten die Gegenstände sicher und gaben der 40-Jährigen ihre Handtasche zurück. Des Weiteren nahmen sie den 42-Jährigen mit, um ihn erkennungsdienstlich zu behandeln.

