Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Fahrer mit silbernen Pkw gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines silbernen Pkws, der am Dienstag, 8.9.2020 gegen 11.10 Uhr die Westbeverner Straße von Westbevern nach Telgte befuhr. Der ältere Mann überholte ein parkendes Auto und geriet zu Hälfte auf die Gegenfahrbahn. Die entgegenkommende Fahrerin eines grauen VW Touaregs konnte nicht mehr ausweichen. Dadurch kam es zu einer seitlichen Beschädigung an dem Fahrzeug durch den unbekannten Fahrzeugführer. Bei dem silbernen Pkw könnte es sich um einen älteren Audi 80 oder eine ältere C-Klasse von Mercedes Benz handeln. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

