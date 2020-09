Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Junger Kradfahrer mehr als doppelt so schnell

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 9.9.2020 führten Polizisten am späten Nachmittag eine einstündige Geschwindigkeitsmessung für die Moltkestraße in Ahlen durch. Hier gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern und die Straße führt direkt auf das Seniorenzentrum am Lütkeweg zu. Etwa einhundert Kraftfahrzeuge nahmen die Beamten in das Laservisier, von denen die deutliche Mehrheit ordnungsgemäß fuhr. Sechs Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs. Für fünf Verkehrsteilnehmer ging es mit einem Verwarngeld glimpflicher aus als für den Sechsten. Der 23-jährige Kradfahrer fuhr 36 Stundenkilometer schneller als erlaubt und muss nun mit einem Bußgeld von mindestens 160 Euro, zwei Punkten sowie einem Fahrverbot für einen Monat rechnen.

