POL-WAF: Oelde-Stromberg. Abgelenkt um Diebstahl zu ermöglichen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 9.9.2020 lenkte eine Unbekannte gegen 12.20 Uhr eine Mitarbeiterin in einem Discounter an der Straße Oelder Tor in Stromberg ein. Zeitgleich beobachtet eine Kundin, dass zwei Männer mit einem vollen Einkaufswagen das Geschäft ohne zu bezahlen verließen. Sie wandte sich an eine andere Angestellte, die daraufhin zum Eingangsbereich lief. Dort sah die 49-Jährige die ablenkende Frau flüchten, lief hinterher und forderte sie auf stehen zu bleiben. In Höhe der Parkplatzzufahrt drehte sich die Tatverdächtige um und schubste die Angestellte kräftig. Diese fiel hin und verletzte sich leicht. Die Flüchtende stieg kurz darauf in ein dunkles Fahrzeug. An dem Pkw befand sich ein Kennzeichen, von dem nur ein Teil der Kombination bekannt ist, BK-584. Auf dem Parkplatz blieb ein leerer Einkaufswagen zurück, so dass es den Tätern offensichtlich gelungen war das Diebesgut in das Auto zu laden.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Die Frau ist etwa 1,70 Meter groß, südosteuropäischen Typs, hat schwarze lange Haare und war bekleidet mit einem hellen Trachtenkleid. Die beiden Männer werden auf 20 bis 25 Jahre alt geschätzt und sind südosteuropäischen Typs. Einer trug eine schwarze Jogginghose, der andere eine helle Lederjacke.

Wer hat die Personen gesehen und kann Angaben zu ihnen machen? Wem ist das dunkle Auto mit dem Teilkennzeichen BK-584 aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

