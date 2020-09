Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Zeugen, die Hinweise zu einer möglichen Verkehrsunfallflucht in Rinkerode machen können. Diese soll sich am Mittwoch, 9.9.2020 zwischen 12.40 Uhr und 13.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes, Alte Dorfstraße ereignet haben. Dort soll ein schwarzer Kia Optmia an der hinteren linken Seite durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden sein. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

