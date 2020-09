Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Weiterer Firmeneinbruch

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 9.9.2020 ereignete sich ein weiterer Einbruch in eine Firma an der Straße Auf dem Tigge in Beckum. In diesem Fall stahlen der oder die Täter Zigaretten und öffneten einen Tresor, in dem nichts Wertvolles lag. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Gewerbegebiet beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

