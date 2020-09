Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Alkoholisiert und ohne Führerschein gegen Baum gefahren

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 8.9.2020 kam es gegen 19.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße In der Hoest im Bereich Ennigerloh. Ein 38-jähriger Autofahrer befuhr die Straße in Richtung Vellener Straße und verlor die Kontrolle über seinen Pkw. Der Neubeckumer geriet mit seinem Fahrzeug zunächst auf die Bankette und fuhr dann gegen einen Baum, der am Straßenrand stand. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der Unfallfahrer keinen Führerschein besitzt und absolut fahruntüchtig war. Nach dem positiven Atemalkoholtest folgte die Entnahme eine Blutprobe. Der 38-Jährige und sein Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 8.000 Euro.

