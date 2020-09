Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Gelbes Verursacherfahrzeug gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Verursacher einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch, 8.9.2020 zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr auf der Graf-Galen-Straße in Neubeckum ereignete. Der Unbekannte beschädigte mit seinem gelben Fahrzeug einen grauen 3er BMW, der vorne links beschädigt wurde. Das Auto stand rechten Fahrbahnrand in Richtung Ennigerloher Straße. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

