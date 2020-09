Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Anhänger brannte

Warendorf (ots)

Am Montag, 7.9.2020 entdeckten zwei Frauen gegen 22.25 Uhr einen brennenden Pkw-Anhänger an der Hauptstraße in Ostbevern und alarmierten die Feuerwehr. Diese löschte das Feuer, welches nach ersten Ermittlungen vorsätzlich gelegt sein worden dürfte. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet, die sich an dem Anhänger zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

