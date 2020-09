Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Nach Auffahrunfall Landstraße gesperrt.

Warendorf (ots)

Am Montag, 7.9.2020 kam es gegen 7.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 792 im Bereich Ennigerloh. Ein 23-jähriger befuhr mit seinem Auto die Landstraße in Richtung Oelde. Auf der Gegenfahrbahn befand sich ein Mähfahrzeug. Als dieses in einer langgezogenen Kurve von mehreren Autos überholt wurde, bremste der Ennigerloh sein Fahrzeug ab. Hinter ihm fuhr eine 33-Jährige mit ihrem Pkw, die die Situation zu spät erkannte und auf das Auto des jungen Mannes auffuhr. Bei dem Verkehrsunfall verletze sich die Ennigerloherin leicht. Rettungskräfte brachten die Frau sowie vorsorglich auch den 23-Jährigen zur weiteren ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser. Bei dem Auffahrunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 11.000 Euro. Die Landstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

