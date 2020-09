Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Über Unfall erbost und zugeschlagen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 5.9.2020 kam es gegen 13.10 Uhr in Ahlen zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Bürgermeister-Corneli-Ring/Heisenbergstraße. Ein 37-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Heisenbergstraße und tastete sich in den Einmündungsbereich. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer, der auf dem Radweg die Einmündung passierte. Der Ahlener stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer stieg auf Aufforderung des 28-Jährigen aus dem Pkw und erhielt unvermittelt zwei Schläge von dem Jüngeren. Ein hinzukommender 66-Jähriger hielt den Angreifer fest, der ihn noch mit Brötchen bewarf. Bei der Auseinandersetzung verletzten sich beide Unfallbeteiligten leicht. Die Polizisten leiteten gegen die Ahlener Ermittlungsverfahren ein. Gegen den 37-Jährigen wegen des Unfalls mit einem Leichtverletzten und gegen den 28-Jährigen wegen der ausgeteilten Schläge.

