Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf/Beelen. Mehrmals von links nach rechts gefahren

Warendorf (ots)

Am Samstag, 5.9.2020 befuhren Polizisten gegen 22.05 Uhr die B 64 von Beelen nach Warendorf. Vor Vohren stellten sie ein Fahrzeug fest, dessen Fahrer mehrfach von ganz rechts bis an die Mittellinie fuhr. Als die Beamten den Autofahrer anhalten wollten, reagierte dieser erst nach mehrmaligen Aufforderungen. Neben der unsicheren Fahrweise stellten die Einsatzkräfte körperliche Auffälligkeiten bei dem 33-Jährigen fest, die auf einen Alkoholkonsum schließen ließen. Allerdings war der Langenberger nicht mehr in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen. Daher nahmen die Beamten den Autofahrer mit und ließen ihm eine Blutprobe für den möglichen Nachweis entnehmen.

