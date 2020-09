Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Milte. Gleich zwei Mal alkoholisiert Verkehrsunfälle verursacht

Warendorf (ots)

Ein Autofahrer verursachte am Samstag, 5.9.2020 in Warendorf gleich zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss. Gegen 14.35 Uhr fuhr der 50-Jährige auf der Milter Straße mit seinem Pkw auf das Fahrzeug eines 28-Jährigen Paderborners auf. Dabei entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Warendorfer alkoholisiert war. Das bestätigte auch der vom 50-Jährigen durchgeführte Atemalkoholtest. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Entnahme einer Blutprobe und stellten seinen Führerschein sicher.

Gegen 17.50 Uhr kam es kurz hinter dem Ortseingang Milte zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein Zeuge gab an, dass er von dem Unfallverursacher auf der Landstraße überholt wurde. Dabei konnte der 33-Jährige beobachten, dass der Autofahrer Schlangenlinien fuhr und deutlich zu schnell war. Im weiteren Verlauf kam der Mann mit seinem Pkw in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen drei Verkehrszeichen. Anschließend lenkte der Fahrer sein Fahrzeug wieder auf die Straße und blieb nach wenigen Metern stehen.

Als die Polizisten am Unfallort eintrafen, stellten sie fest, dass es sich bei dem Unfallverursacher um den 50-jährigen Warendorfer vom frühen Nachmittag handelte. Dieser war jetzt nicht mehr in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen. Daraufhin nahmen die Beamten den Mann ein zweites Mal mit - für eine zweite Blutprobe an diesem Tag. Sein Pkw wurde bei diesem Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt wurde. Der Sachschaden wird hier auf 8.300 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell