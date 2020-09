Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pedelecfahrer deutlich alkohlisiert

Warendorf (ots)

Am Samstag, 5.9.2020 fiel Polizisten gegen 0.35 Uhr ein Pedelecfahrer auf der Straße Südenmauer in Ahlen auf. Der 30-Jährige fuhr in Schlangenlinien, missachtete für ihn geltendes Rotlicht, hatte ein defektes Rücklicht und fiel bei der Kontrolle von seinem Zweirad. Die Beamten ließen den Ahlener einen Atemalkoholtest durchführen, der deutlich positiv war. Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte den Mann mit, um ihm eine Blutprobe entnehmen zu lassen.

