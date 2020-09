Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Alkoholisierter Roller-Fahrer bei Unfall verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 06.09.20, um 06.02 Uhr, ereignete sich auf der B58 in Beckum ein Alleinunfall mit einem Rollerfahrer. Ein 29-jähriger Beckumer befuhr mit seinem Kleinkraftrad die B58 in Richtung Beckum. Aus bislang ungeklärter Ursache kam dieser nach links von der Fahrbahn ab und kam zu Fall. Mitsamt seinem Fahrzeug rutschte der Beckumer in den angrenzenden Straßengraben. Hierbei wurde er so schwer verletzt, dass er zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Da bei dem Roller-Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ihm im Krankenhaus noch eine Blutprobe entnommen.

