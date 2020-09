Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. 6 Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Sendenhorst und Albersloh

Warendorf (ots)

Am heutigen Samstagmittag (05.09.2020, 11.50 Uhr) ereignete sich auf der Landstraße 586 zwischen Sendenhorst und Sendenhorst-Albersloh ein schwerwiegender Verkehrsunfall. In dessen Folgen wurden insgesamt 6 Personen verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 22-jährige Frau aus Detmold, mit ihrem Pkw die L586 in Fahrtrichtung Albersloh. In dem PKW befanden sich zwei weitere Mitfahrer. Etwa einen Kilometer nach dem Sägewerk, am Ende einer auslaufenden Rechtskurve setzte die junge Frau zum Überholen an. Dabei übersah sie den, ebenfalls mit 3 Personen besetzten, entgegenkommenden PKW, einer 20-jährigen Frau aus Drensteinfurt. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Insgesamt wurden 4 Personen schwer und 2 Personen leicht verletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die L586 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell