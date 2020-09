Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Verkehrsunfall auf der B 475 in Höhe der Mülldeponie

Warendorf (ots)

Am 05.09.2020, 10:00 Uhr ereignete sich auf der B 475 zwischen Ennigerloh und Westkirchen, in Höhe der Mülldeponie, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus Neckarsulm befuhr mit seinem PKW die B 475 in Fahrtrichtung Westkirchen. In Höhe der Unfallstelle geriet er, aus bisher ungeklärter Ursache, nach links in den Gegenverkehr. Zeitgleich befuhr ein 38-jähriger PKW-Fahrer aus Westkirchen die B 475 in entgegengesetzter Richtung und konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt. Die beiden Kinder (9 Monate und 3 Jahre) im Fahrzeug des Westkircheners, wurden bei dem Unfall nicht verletzt, jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die B 475 war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

