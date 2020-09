Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. PKW Fahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Warendorf (ots)

Am heutigen Samstagmorgen (05.09.2020, 09.00 Uhr) kam es auf der Landstraße 513 (L513) zwischen Sassenberg und Greffen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Zur Unfallzeit befuhr ein 60-jähriger Mann aus dem Kreis Herford mit seinem PKW die L 513 aus Greffen kommend in Fahrtrichtung Sassenberg. An der Unfallstelle beabsichtigte der Mann einen vorausfahrenden PKW, zu überholen. Zeitgleich bog ein 20-jähriger Mann mit seinem landwirtschaftlichen Gespann auf die L513 in Fahrtrichtung Greffen ein. Der PKW Fahrer bemerkte diesen Umstand zu spät und versuchte seinen Überholvorgang dahingehend abzubrechen, dass er sein Fahrzeug nach links auf die Bankette lenkte. Infolgedessen geriet der PKW unter den Stahlunterbau des landwirtschaftlichen Anhängers, der sich zum Unfallzeitpunkt noch nicht komplett auf der L513 befand.

Der 60-jährige PKW Führer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die L513 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen bis 16.45 Uhr gesperrt.

