Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Alleinunfall mit Personenschaden

Warendorf (ots)

Am Samstag, 05.09.2020, um 05.45 Uhr, verlor eine 20-jährige Sendenhorsterin auf der L520 in Sendenhorst aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw. Hierdurch kam sie von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben, wo ihr Fahrzeug auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Fahrzeugführerin verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

