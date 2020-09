Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Betrüger mit verschiedenen Maschen unterwegs

Warendorf (ots)

Aktuell fallen unbekannte Täter auf, die mit verschiedenen Maschen versuchen Menschen im Kreis Warendorf um ihr Geld zu bringen oder sensible Daten zu erlangen.

Täter kontaktierten eine Beckumerin über das soziale Netzwerk Facebook. Hier schrieben sie der Frau, dass sie Geld aus einem Erbschaftsfonds erhalten würde. Zur Abwicklung benötigten die Täter Daten wie Kontonummer oder eine Kopie des Personalausweises. Außerdem forderten sie Geld für die Abwicklung.

In einem anderen Fall verkauften sich unbekannte Betrüger telefonisch bei einer Frau als Mitarbeiter der Volksbank Drensteinfurt. Sie suggerierten ihr, dass eine größere Summe Geld von ihrem Konto abgebucht worden sei. Um dieses zurückzuholen, benötigten die Anrufer angeblich verschiedene Tan-Nummern.

Ein Wadersloher bekam eine E-Mail, in der er vor einem angeblich geplanten Attentat auf ihn gewarnt wurde. Die unbekannten Täter forderten den Mann auf Bitcoins zu zahlen, dann würde ihm nichts passieren.

Bei einer weiteren Masche schrieben die Täter ihr Opfer per Mail an und versuchten einen vierstelligen Betrag in Bitcoins zu erpressen. Sollte das Opfer nicht überweisen, drohten die Täter damit angeblich geheime Aufnahmen zu veröffentlichen, in denen das Opfer intim sei.

Geben Sie niemals private und sensible Daten an andere weiter. Kommt Ihnen etwas merkwürdig vor - legen Sie sofort auf oder brechen Sie den Kontakt ab und rufen Sie die Polizei über den Notruf 110.

Weitere Informationen, wie Sie sich schützen und welche Betrugsmaschen die Täter sonst noch nutzen, lesen Sie unter folgendem Link der Kriminalprävention: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

