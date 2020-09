Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Warendorf (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten ereignete sich am Freitag, den 04.09.2020, um 16.10 Uhr, in Ahlen. Ein 52-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw die Walstedder Straße in Richtung Ahlen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrer in Höhe "Haus Quante" nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Pkw eines entgegenkommenden 70-jährigen Hammensers. Der 52-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Feuerwehrkräfte befreit werden. Die Rettungskräfte forderten zudem zwei Rettungshubschrauber an, welche die Schwerverletzten in umliegende Unfallkliniken flogen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei sperrte die Wallstedder Straße für die Dauer der Unfallaufnahme komplett ab. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von 15000 Euro.

