Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Technischer Defekt ist Brandursache - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 4.9.2020, 1:47 Uhr

Warendorf (ots)

Der Brand einer Gartenhütte am Donnerstagabend (3.9.2020, 21.00 Uhr) an der Margarete-Windhorst-Straße in Sassenberg dürfte durch einen technischen Defekt ausgelöst worden sein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell