Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Führerschein nach Alkoholfahrt sichergestellt

Warendorf (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag, 4.9.2020, 0.50 Uhr hielten Polizisten mehrere Fahrzeugführer auf der Hammer Straße in Ahlen an. Darunter auch einen 51-jährigen Autofahrer, der gegenüber den Beamten angab, ein paar Feierabendbier getrunken zu haben. Der Wert des vom Ahlener durchgeführten Atemalkoholtests lag so hoch, dass eine Blutprobe entnommen wurde. Des Weiteren stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher.

