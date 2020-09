Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Gartenhaus gerät in Brand

Warendorf (ots)

Am Abend des 03.09.2020, 21.00 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei Kenntnis über den Brand einer Gartenhütte an der Margarete-Windthorst-Straße in Sassenberg. Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Personen kamen bei dem Brandereignis nicht zu Schaden, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

