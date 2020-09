Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Mehrere Verletzte bei zwei Verkehrsunfällen auf der Keitlinghauser Straße

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 03.09.2020, ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden auf der Keitlinghauser Straße in Oelde.

Um 14.50 Uhr befuhr eine 82jährige Oelderin die Keitlinghauser Straße in Richtung Sünninghausen. Als auf Grund eines Rückstaues vor einer Ampel der Verkehr vor ihr zum Stehen kam, konnte die Oelderin ihren Pkw nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Pkw eines 19jährigen Waderslohers auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 82jährige verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Um 15.45 Uhr ereignete sich dann ein fast identischer Verkehrsunfall an fast gleicher Stelle. Hier befuhr ein 18jähriger Wadersloher mit seinem Pkw die Keitlinghauser Straße in Richtung Sünninghausen. Auf Grund eines Rückstaues vor einer Ampel musste eine 50jährige Frau ihren Pkw abbremsen. Der 18jährige Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen und fuhr der Frau auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde dieser Pkw auf den Pkw einer 24jährigen Frau, welche ebenfalls in dem Rückstau stand, aufgeschoben. Beide Frauen kamen ebenfalls aus Wadersloh. Bei dem Verkehrsunfall wurden alle drei Beteiligten verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Keitlinghauser Straße war für ca. 1 Stunde während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

