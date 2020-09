Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Frau mit strubbeligen Haaren und schwarzen Pkw gesucht

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 2.9.2020 kam es gegen 14.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Hauptstraße in Vorhelm. Eine unbekannte Frau parkte mit ihrem schwarzen Pkw, möglicherweise einem VW Golf Kombi, aus und stieß dabei gegen einen roten Renault Twingo. Dabei wurde der Kleinwagen an der rechten hinteren Seite beschädigt. Am Steuer des Verursacherfahrzeugs saß einen Frau mit strubbeligen, grauen Haaren, die ein dunkles Oberteil trug. Im Kofferraum des Kombis befand sich eine metallene Hundetransportbox. Die flüchtige Verursacherin sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 zu melden.

