Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, den 02.09.2020, um 19.08 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Sendenhorster mit seinem Pkw die B58 aus Richtung Ascheberg kommend in Richtung Hamm. Im Kreuzungsbereich B58/Sendenhorster Straße kam es zum Zusammenstoß mit einer 53-jährigen Drensteinfurterin, die mit ihrem Pkw die Sendenhorster Straße in Richtung Albersloh befuhr. Rettungskräfte brachten beide Unfallbeteiligte mit leichten Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Sendenhorster unter Drogeneinfluss stand. Die Polizeibeamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Eine Fachfirma reinigte die Fahrbahn. Der Kreuzungsbereich war für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten teilweise gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von 8000 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell