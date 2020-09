Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Pkw-Führer bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 02.09.2020, um 18.15 Uhr, ereignete sich auf der Schmedehausener Straße (L830) in Ostbevern ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 31jähriger Pkw-Fahrer aus Emsdetten befuhr die Schmedehausener Straße von Ostbevern aus kommend in Richtung Brock. In Höhe der Einmündungen zu den Straßen Schlichtenfelde und Deppengau beabsichtigte zeitgleich ein 65jähriger Pkw-Fahrer aus Ostbevern die Schmedehausener Straße zu queren. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der 31-jährige Pkw-Fahrer verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 20.000,- Euro. Die Schmedehausener Straße war für ca. 45 Minuten voll gesperrt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell