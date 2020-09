Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Beifahrer war aggressiv und leistete Widerstand

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 1.9.2020 hielten Polizisten gegen 20.20 Uhr eine Fahrzeugführerin auf der Gartenstraße in Warendorf an. Der 30-jährige Beifahrer verhielt sich während der Kontrolle aggressiv, störte das Gespräch mit der 21-jährigen Fahrzeugführerin und beleidigte einen Beamten. Dann stieg der Warendorfer aus dem Pkw aus und stellte sich neben die geöffnete Fahrertür. Hier störte der Tatverdächtige weiter die Überprüfung der Frau, erteilte den Einsatzkräften Anweisungen und hielt den Sicherheitsabstand nicht ein. Dann schlug er die Fahrertür gegen den Beamten, der zwischen der Tür und dem Auto stand. Daraufhin fassten die Ordnungshüter den Mann und wollten ihn fixieren. Dagegen wehrte sich der 31-Jährige massiv. Mit Unterstützung weiterer Kräfte konnte der Warendorfer unter Kontrolle gebracht und gefesselt werden. Anschließend folgte der Transport zur Polizeiwache. Dort wurde er festgehalten, bis seine Personalien feststanden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell